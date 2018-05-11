Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня в некоторых домах нескольких районов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП»Харьковводоканал».

Список адресов по состоянию на 07:00:

Киевский район: ул. Семена Ковпака (частный сектор); ул. Гвардейцев Широнинцев, 92 (п. №1, стояк) до 20:00 11.05.18 г.

Московский район: пр. Тракторостроителей, 158 (п. №3, стояк) до 20:00 11.05.18 г.

Новобаварский район: пр. Ново-Баварский (Ильича), 95 (п. №5, стояк) до 20:00 11.05.18 г.

Основянский район: ул. Валдайская, 24-а (п. №2, стояк) до 20:00 11.05.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 16; ул. 23 Августа, 6 (стояк); пер. 23 Августа, 1 (п. №4, стояк) до 20:00 11.05.18 г.