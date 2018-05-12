Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 12 мая в некоторых домах нескольких районов города в связи с ремонтными работами временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Сидора Ковпака (ч/с) до 20:00 12.05.18 г.

Московский район: ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 72 (п. №4, стояк) до 20:00 14.05.18 г.

Новобаварский район: ул. Николая Бажана (Кривомазова), 6 (п. №3); пр. Ново-Баварский (Ильича), 105 (п. №3, стояк) до 20:00 12.05.18 г.; ул. Катаева, 13 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 13.05.18 г.

Основянский район: ул. Валдайская, 24-а (п. №2, стояк) до 20:00 12.05.18 г.

Слободской район: ул. Ньютона, 111, 113, 107,109; пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 2 до 20:00 12.05.18 г.

Холодногорский район: ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №4, стояк) до 20:00 12.05.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 16; пер. 23 Августа, 1 (п. №4, стояк) до 20:00 12.05.18 г.; пр. Победы, 75 (п. №7, подъезд); пр. Победы, 60 (п. №4, подъезд) до 20:00 13.05.18 г.