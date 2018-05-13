Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 13 мая, в части домов нескольких районов Харькова в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Валентиновская (Блюхера), 7, 9, 11, 13, 13-а, 13-б, 13-в, 15, 15-б; ул. Барабашова, 36-а до 20:00 13.05.18 г.; ул. Академика Павлова, 313-а (п. №1, подъезд) до 17:00 14.05.18 г.

Московский район: ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 72 (п. №4, стояк); ул. Академика Павлова, 132-г (п. №3, стояк); ул. Гвардейцев Широнинцев, 14-б (п. №2, стояк) до 20:00 14.05.18 г.

Новобаварский район: пр. Ново-Баварский (Ильича), 105 (п. №3, стояк); ул. Катаева, 13 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 14.05.18 г.

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 156 (п. №6, стояк) до 20:00 13.05.18 г.

Холодногорский район: ул. Нижнегиевская (ч/с); ул. Гиевская (ч/с); ул. Старопрудная, 4 (п. №1) до 20:00 13.05.18 г.; ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №4, стояк) до 20:00 14.05.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 16; ул. Алексеевская, 20 до 20:00 13.05.18 г.;пр. Победы, 75 (п. №7, стояк); ул. Клочковская, 186-б (п. №4, стояк); пер. 23 Августа, 1 (п. №4, стояк) до 20:00 14.05.18 г.