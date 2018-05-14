Где сегодня в Харькове нет воды

14 мая 2018 г. 10:02

Сегодня, 14 мая, в ряде домов нескольких районов Харькова в связи с ремонтными работами временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Индустриальный район: б-р Ивана Каркача, 73 (п. №1, стояк) до 17:00 14.05.18 г.

Киевский район: ул. Академика Павлова, 313-а (п. №1) до 17:00 14.05.18 г.

Московский район: ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 72 (п. №4, стояк); ул. Академика Павлова, 132-г (п. №3, стояк); ул. Гвардейцев Широнинцев, 14-б (п. №2, стояк); пр. Московский, 131-в (п. №3, стояк) до 20:00 14.05.18 г.

Новобаварский район: въезд Торговый (ч/с); ул. Москалевская (Октябрьской Революции) (ч/с); пр. Ново-Баварский (Ильича), 105 (п. №3, стояк) до 20:00 14.05.18 г.

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 156 (п. №6, стояк); пр. Петра Григоренко, 10 (п. №1, спаренный стояк); пер. Зерновой, 6/1 (стояк); пр. Героев Сталинграда, 148-а (п. №3, стояк) до 20:00 14.05.18 г.

Холодногорский район: ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №4, стояк); ул. Старопрудная, 4 (п. №1) до 20:00 14.05.18 г.

Шевченковский район: пр. Победы, 75 (п. №7, стояк); ул. Клочковская, 186-б (п. №4, стояк); ул. Новгородская, 2 (п. №1, стояк); пр. Победы, 58-а (п. №1, стояк); ул. Ахсарова, 13 (п. №4,5,6); пер. 23 Августа, 1 (п. №4, стояк) до 20:00 14.05.18 г.; ул. Клочковская, 16 до 20:00 15.05.18 г.

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