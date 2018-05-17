Где сегодня в Харькове нет воды

17 мая 2018 г. 8:47
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Сегодня, 17 мая, в нескольких районах города в некоторых домах харьковчан в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Индустриальный район: пр. Александровский, 115 (п. №1, стояк) до 17:00 17.05.18 г.

Киевский район: ул. Мироносицкая, 46, 53, ул. Мироносицкая, 49, ул. Каразина, 5, 6, 7/9, 8, ул. Мироносицкая, 56, 58, ул. Каразина, 12 до 20:00 17.05.18 г.

Немышлянский район: ул. Харьковских Дивизий, 11/2 (п. №4, стояк) до 17:00 17.05.18 г.

Новобаварский район: ул. Баварская, 7-а (п. №1, стояк) до 20:00 17.05.18 г.; пр. Ново-Баварский (Ильича), 105 (п. №3, стояк) до 20:00 18.05.18 г.; ул. Камская, 1 (п. №2, стояк) до 17:00 17.05.18 г.

Основянский район: ул. Грозненская, 56-а (п. №1, стояк), ул. Сохора, 9-а (п. №1, стояк) до 20:00 17.05.18 г.

Слободской район: ул. Ковтуна, 15, 17, 19, 23, 40-а; пр. Героев Сталинграда, 173-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 17.05.18 г.

Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 130/132 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 17.05.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 16, ул. Дорошенковская (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №1, стояк), пер. 23 Августа, 1 (п. №4, стояк) до 20:00 17.05.18 г.

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