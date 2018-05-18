Где сегодня в Харькове нет воды

18 мая 2018 г. 8:55

Сегодня, 18 мая, в некоторых домах нескольких районов города в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщается на сайте КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 07:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: пр. Александровский, 115 (п. №1, стояк) до 17:00 18.05.18 г.

Киевский район: ул. Мироносицкая, 46, 49, 53; пл. Конституции, 20 (п. №1) до 20:00 18.05.18 г.

Новобаварский район: пр. Ново-Баварский (Ильича), 105 (п. №3, стояк) до 20:00 18.05.18 г.; пер. Титаренковский, 20 (п. №1) до 20:00 19.05.18 г.

Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 190 (п. №21-25) до 20:00 18.05.18 г.

Шевченковский район: ул. Деревянко, 4 (п. №3, стояк) до 17:00 18.05.18 г.; ул. Клочковская, 16, ул. Авиационная, 1; пр. Людвига Свободы, 20 (п. №2, стояк), ул. Старицкого, 13 до 20:00 18.05.18 г.; ул. Деревянко, 3-в (п. №1) до 20:00 19.05.18 г.

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