Где сегодня в Харькове нет воды

25 октября 2017 г. 10:09
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В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 25 октября, временно отсутствует водоснабжение, передает прес-служба горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Московском районе, на пр. Юбилейном, 59 (п. №7, стояк), ул. Бучмы, 24 (п. №2, стояк), 30-г (стояк), пр. Тракторостроителей, 85 (п. №4), 93 (п. №2, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

В Немышлянском районе, на ул. Амосова, 17, 19, 21, воды не будет до 20:00.

В Новобаварском районе, на Григоровском шоссе, 51 (п. №4, спаренный стояк), воду должны включить до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Александра Матросова, 14-а (п. №1, стояк), воду дадут до 17:00.

В Холодногорском районе, в пер. Верховском, 6 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

В Шевченковском районе, в пер. 23 Августа, 10, 67-а, воды не будет до 20:00.

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