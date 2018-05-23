Где сегодня в Харькове нет воды

23 мая 2018 г. 8:17
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Сегодня, 23 мая, в части домов некоторых районов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Индустриальный район: ул. Зубарева, 47 (п. №1, стояк) до 20:00.

Киевский район: пл. Конституции, 14, 16, 18 до 17:00.

Московский район: пр. Тракторостроителей, 107 (п. №1,2,3), ул. Академика Павлова, 162-е (п. №1, стояк) до 20:00.

Новобаварский район: ул. Петра Болбочана(Клапцова), 4 до 17:00.

Слободской район: пр. Московский, 96 (п. №1, стояк) до 20:00.

Холодногорский район: ул. Чеботарская, 42 (п. №1, стояк) до 20:00.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 16, ул. Победоносная, 21, 23, пр. Победы, 67 (п. №7, стояк), пр. Независимости (Правды), 1 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 74 (п. №6), ул. Ахсарова, 7 (п. №1, стояк), пр. Победы, 54 (п. №1), ул. Деревянко, 38 (п. №1, стояк) до 20:00.

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