Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 29 мая, в части домов харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По их информации, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. 12 Апреля, 5 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 29.05.18 г.

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 3-б (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 29.05.18 г.

Московский район: ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 66 (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 24-а (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 130-а (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 132-а (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №2, стояк) до 20:00 29.05.18 г.

Новобаварский район: Григоровское шоссе (Комсомольское), 81 (п. №3) до 17:00 29.05.18 г.

Основянский район: ул. Руставели, 2, 4/20, 10, 16/18, 20, 25, 36, 46/48; пл. Героев Небесной Сотни (Руднева), 32 до 19:00 29.05.18 г.; ул. Кооперативная, 18/20 (п. №1, стояк) до 20:00 29.05.18 г.

Слободской район: пр. Гагарина, 169-а (п. №4, стояк), пр. Героев Сталинграда, 140 (п. №1), ул. Танкопия, 6-а (п. №4, стояк) до 20:00 29.05.18 г.

Холодногорский район: ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (п. №1) до 17:00 29.05.18 г.; ул. Большая Панасовская (Котлова), 252, ул. Чеботарская, 42 (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 154 (п. №3), ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №6), ул. Ильинская, 61 (п. №7) до 20:00 29.05.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 16, пр. Независимости (Правды), 1 (п. №4, стояк), ул. Архитекторов, 30 (п. №3, стояк), пр. Победы, 76 (п. №3, стояк), ул. Новгородская, 6 (п. №4), ул. Отакара Яроша, 5 (п. №3) до 20:00 29.05.18 г.