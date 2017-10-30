Где сегодня в Харькове нет воды

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 30 октября, временно отсутствует водоснабжение., передает прес-служба горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, в пер. Северина Потоцкого, 10 (п. №3, стояк), воды не будет до 17:00; на ул. Роганской, 11 (п. №4, стояк), 15 (п. №1, стояк), ул. Франтишека Крала, 17 (п. №2, спаренный стояк), - до 20:00.

В Киевском районе, на пр. Академика Курчатова, 21 (п. №4), воду должны включить до 20:00; на ул. Короленко, 12 (п. №1, стояк), - до 20:00 31 октября.

В Московском районе, на пр. Тракторостроителей, 124 (п. №2, стояк), 130-а (п. №1, стояк), 67 (п. №3, стояк), Салтовском шоссе, 157 (п. №5, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №7, стояк), 43-в (п. №1), ул. Академика Павлова, 132-в (стояк), ремонтные работы планируют завершить до 20:00.

В Немышлянском районе, на пр. Московском, 220 (п. №5, спаренный стояк), 254-б (стояк), ул. Танкопия, 33 (п. №1, стояк), воду дадут до 17:00.

В Новобаварском районе, на бул. Профсоюзном, 9-а (п. №1, спаренный стояк), ул. Пермской, 11 (п. №3, стояк), подачу воды возобновят до 17:00.

В Основянском районе, на ул. Руставели, 46/48 (п. №6, стояк), воду включат до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Александра Матросова, 14-а (п. №1, стояк), водоснабжение планируют восстановить до 17:00; на ул. Фесенковской, 16 (стояк), ул. Ньютона, 113 (п. №2, стояк), ул. Фонвизина, 15 (п. №3, стояк), ул. Костычева, 17 (п. №2, стояк), ул. Киргизской, 6-б, - до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Есенина, 9 (п. №1, стояк), ул. Тобольской, 37 (п. №2, спаренный стояк), воды не будет до 17:00; на пр. Науки, 64 (спаренный стояк), - до 18:00; ул. Клочковской, 197 (п. №7, спаренный стояк), пер. 23 Августа, 10 (п. №1), ул. 23 Августа, 2 (п. №4, стояк), ул. Балакирева, 20 (п. №8, стояк), ул. Солдатской, 3-50-а, ул. 23 Августа, 79, - до 20:00.