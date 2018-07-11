Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 11 июля, в части домов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

В Индустриальном районе: ул. Грицевца, 20 до 17:00 11.07.18 г.; бульвар Ивана Каркача, 77 (п. №3, стояк) до 20:00 11.07.18 г.

В Киевском районе: ул. Толстого (ч/с), пр. Московский, 27 (стояк), ул. Натальи Ужвий, 86 (п. №6, стояк) до 17:00 11.07.18 г.

В Московском районе: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 14 до 17:00 11.07.18 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 56 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 47 (п. №4-8) до 20:00 11.07.18 г.

В Немышлянском районе: ул. Маршала Рыбалко, 46 (п. №2, стояк) до 17:00 11.07.18 г.; ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №1, стояк), ул. Ферганская, 33 (п. №1, стояк) до 20:00 11.07.18 г.

В Слободском районе: бульвар Жасминовый (ул. Слинько), 3 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 171 (спаренный стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №13, спаренный стояк) до 20:00 11.07.18 г.

В Холодногорском районе: ул. Золочевская, 25 (п. №1) до 17:00 11.07.18 г.; пр. Славы, 11 (п. №1, стояк) до 20:00 11.07.18 г.

В Шевченковском районе: пр. Победы, 66-д, пер. Шекспира, 7 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 3-а (п. №2, стояк) до 20:00 11.07.18 г.