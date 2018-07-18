Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 18 июля, в части домов города в связи с ремонтом водопроводных сетей временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 6:30 воду отключили по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Библика (2-й Пятилетки), 28 (п. №1) до 20:00 18.07.18 г.

Киевский район: ул. Николая Манойла (Александра Ульянова) (ч/с), ул. Раевской (Стасовой) (ч/с) до 20:00 18.07.18 г., ул. Академика Павлова, 309 (п. №2) до 17:00 18.07.18 г.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1), пр. Тракторостроителей, 162-а,160-б (п. №5), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №3) до 20:00 18.07.18 г., ул. Героев Труда, 25/71 до 20:00 20.07.18 г., ул. Руслана Плоходька (Эйдемана), 4 до 20:00 18.07.18 г., ул. Малиновская (ч/с), пер. Искринский (ч/с) до 16:00 18.07.18 г.

Немышлянский район: ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №1) до 20:00 18.07.18 г.

Новобаварский район: ул. Кибальчича, 21 (п. №2), пер. Титаренковский, 18 (п. №1) до 20:00 18.07.18 г. въезд Станционный (ч/с) до 20:00 18.07.18 г.

Основянский район: ул. Западная, 58 (п. №4) до 17:00 18.07.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 197-в (п. № 1-2), ул. Новгородская, 4 (п. №4), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №4), ул. 23 Августа, 77 (п. №1) до 20:00 18.07.18 г., ул. Есенина, 10, ул. Клочковская, 331-а до 20:00 18.07.18 г.