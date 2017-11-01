Где сегодня в Харькове нет воды

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 31 октября, временно отсутствует водоснабжение, передает сайт горсовета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Северина Потоцкого, 20 (п. №1, спаренный стояк), ул. Роганской, 11 (п. №4, стояк), ул. Грицевца, 17-а (п. №2, стояк), ул. Душкина, 28, водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Академика Проскуры, 9-г (п. №4, стояк), воды не будет до 17:00; на ул. Сумской, 106, - до 18:00.

В Московском районе, на ул. Валентиновской, 46 (п. №4,5,6), воду должны включить до 17:00; на пр. Тракторостроителей, 67 (п. №3, стояк), 69-а (п. №1, стояк), Салтовском шоссе, 141-в, 157 (п. №5, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 47-а (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 17 (п. №8), ул. Валентиновской, 33 (п. №2, стояк), - до 20:00.

В Немышлянском районе, на ул. Олимпийской, 35 (п. №3, стояк), воду дадут до 20:00.

В Новобаварском районе, на бул. Профсоюзном, 7 (п. №1), водоснабжение возобновят до 17:00.

В Основянском районе, на пр. Гагарина, 46 (п. №6, стояк), 316-в (п. №1), 316-г (п. №3), воды не будет до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Фесенковской, 16 (п. №4, спаренный стояк), воду включат до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Буковой, 2-30, 20-а, 36, 36-а, 37, ул. Музыкальной, 1, 3, 5, 7, 2, 4, 8, ул. Клочковской, 321, 323, 325, 327, 327-а, 329, 331, 331-а, воду должны дать до 16:00; на ул. Есенина, 9 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 36-а (п. №1, стояк), ул. Космической, 4 (п. №1), в пер. 23 Августа, 10 (п. №1), на ул. Сумгаитской, 5-а, - до 17:00; на ул. Клочковской, 258, 352, ул. Боевой, 20-50-б, ул. Ахсарова, 11, - до 18:00; на ул. Клочковской, 186-б (п. №4, стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №3, стояк), ул. Новгородской, 8 (п. №4, стояк), ул. Ахсарова, 3, 5, 7, ул. Солдатской, 3-50-а, - до 20:00.