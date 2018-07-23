Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 23 июля, в ряде домов города в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

В Индустриальном районе, на ул. Северина Потоцкого, 24 (п. №1, спаренный стояк) - до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Академика Проскуры, 9-г (п. №4, стояк), 9-д (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 12 (п. №11, стояк), ул. Дружбы Народов, 253 (п. №7), воды не будет до 17:00; на ул. Короленко, 12, 14 16-а, в пер. Слесарном, 10, - до 18:00; на пр. Жуковского, 1, 7, 9, 11, 13, ул. Жилярди, ул. Шишковской, ул. Чебышева, ул. Шосткинской, ул. Роменской, ул. Академика Проскуры, 1, 5-а (п. №3), 5-б (п. №2, стояк), 9, 9-а, 9-б, 9-в, ул. Продольной, 3, 3-а, 3-б, 7-а, ул. Астрономической, 7, 9, 9-б, 13, 15, 37 (п. №2, стояк), пр. Жуковского, 3, 5, 15, - до 20:00.

В Московском районе, на пр. Тракторостроителей, 77 (п. №9), воду обещают включить до 17:00; на ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), пр. Юбилейном, 86 (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенко, 34 (п. №2, стояк), - до 20:00.

В Немышлянском районе, на ул. Воскобойницкой, в пер. Воскобойницком - до 19:00.

В Новобаварском районе, на пр. Ново-Баварском, 70 (п. №4, стояк) - до 20:00.

В Основянском районе, на ул. Москалевской, 57/59-а (п. №1, стояк) - до 20:00.

В Слободском районе, на пр. Героев Сталинграда, 1-а, пр. Гагарина, 173-в, 177, воду включат до 14:00; на ул. Зерновой, 55-в (п. №1), - до 17:00; на ул. Малышева, в пер. Малышева, на ул. Аскольдовской, въезде Машиностроительном, в пер. Машиностроительном, ул. Танкопия, 14 (п. №7, стояк), - до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Старопрудной, 10 (п. №2, стояк) - до 20:00.

В Шевченковском районе, в пер. Шекспира, 3, 5, на ул. Рудаковской, ул. Сумской, 73 (п. №6, спаренный стояк), пр. Победы, 56 (п. №3, стояк), 72 (п. №9), 75 (п. №8, стояк), ул. 23 Августа, 18 (п. №4), 26 (п. №3, спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 33 (п. №1, стояк), 47 (п. №1, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №8, стояк), ул. Клочковской, 338 (п. №2), ул. Есенина, 10 (п. №9) - до 20:00.

Как сообщалось ранее, в двух районах Харькова сегодня не будет воды: это Новобаварский и Основянский районы.