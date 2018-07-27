Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 27 июля, в части домов города в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Индустриальный район: ул. 12 Апреля, 7 (п. №2) до 20:00 27.07.18 г.

Киевский район: ул. Сумская, 14, 16, 18/20 до 20:00 27.07.18 г.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 50/29 до 17:00 27.07.18 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36-в (п. №4, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 74 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24-г (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 95 (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 95-а (п. №3, стояк) до 20:00 27.07.18 г.

Новобаварский район: ул. Станционная, 4 (п. №1) до 17:00 27.07.18 г.; пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №4, стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 93 (п. №4, стояк), ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк) до 20:00 27.07.18 г.

Основянский район: ул. Цитовская (ч/с), пр. Гагарина, 60 (стояк), ул. Достоевского, 1-а (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 21 (п. №1, стояк) до 20:00 27.07.18 г.

Слободской район: пр. Московский, 102/112 (п. №4) до 17:00 27.07.18 г.; пр. Героев Сталинграда, 150 (п. №2, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 14 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 27.07.18 г.

Шевченковский район: ул. Отакара Яроша, 51(п. №2) до 17:00 27.07.18 г.; ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Мирная, 3, 3-а, 3-б, 5, 7, 7-а, 7-б, 9, 11, ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №2, стояк), пр. Победы, 76 (п. №3, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 26 (п. №3, стояк), пр. Победы, 76 (п. №1, стояк), пр. Победы, 78-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 72 (п. №12, стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк) до 20:00 27.07.18 г.