Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 28 июля, в части домов города в связи с ремонтом на водопроводных магистралях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Индустриальный район: пер. Северный, 5 (п. №1) до 20:00 28.07.18 г.

Киевский район: ул. Старошишковская, 12 (п. №2) до 20:00 29.07.18 г.

Московский район: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36-в (п. №4), пр. Тракторостроителей, 116 (п. №1), ул. Гвардейцев Широнинцев, 50/29, ул. Героев Труда, 54 (п. №4) до 20:00 28.07.18 г., ул. Познанская, 12(п. №1) до 20:00 29.07.18 г.

Немышлянский район: пр. Московский, 220 (п. №3) до 17:00 28.07.18 г.

Новобаварский район: ул. Тимирязева, 28 (п. №5) до 20:00 28.07.18 г., ул. Селянская, 22 (п. №3) до 20:00 30.07.18 г.

Основянский район: пр. Гагарина, 21, 60, ул. Достоевского, 1-а (п. №3) до 20:00 28.07.18 г.

Слободской район: пер. Пилотов, 3 (п. №2) до 20:00 28.07.18 г.

Холодногорский район: ул. Холодногорская, 8 (п. №4) до 20:00 29.07.18 г.

Шевченковский район: ул. Сумская, 77/79 (п. №5) до 20:00 28.07.18 г., ул. Новгородская, 16 (п. №1) до 20:00 29.07.18 г., ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1), ул. 23 Августа, 26 (п. №3) до 20:00 30.07.18 г., ул. Зачепиловская (ч/с), пр. Победы, 70 до 20:00 28.07.18 г.