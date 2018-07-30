Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 30 июля, в некоторых домах харьковчан в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По информации КП, на данный момент воду отключили по следующим адресам:

Индустриальный район:

пер. Северный, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 30.07.18 г.; ул. Роганская, 9 (п. №2, стояк) до 17:00 30.07.18 г.

Киевский район:

ул. Академика Вальтера, 7 (п. №2, стояк), ул. Шишковская, 8 (п. №3, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 13-а (п. №6) до 20:00 30.07.18 г.

Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36-в (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 116 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 54 (п. №4, стояк), ул. Познанская, 12 (п. №1, стояк), ул. Светлая, 10 (стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №6, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 68 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №10, стояк) до 20:00 30.07.18 г.

Немышлянский район:

ул. Краснодарская, 171-г (п. №2, стояк) до 17:00 30.07.18 г.; ул. Краснодарская, 177-а,б (п. №1) до 20:00 30.07.18 г.

Новобаварский район:

ул. Селянская, 22 (п. №3, стояк), ул. Тимирязева, 28 (п. №5, спаренный стояк), ул. Пермская, 17 (стояк) до 20:00 30.07.18 г.

Основянский район:

пл. Защитников Украины (Восстания), 3 (стояк) до 20:00 30.07.18 г.

Слободской район:

пер. Пилотов, 3 (п. №2, стояк) до 20:00 30.07.18 г.

Холодногорский район:

ул. Залютинская (ч/с), въезд Залютинский (ч/с), пер. Залютинский (ч/с) до 20:00 30.07.18 г.

Шевченковский район:

ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Академика Погорелова (Краснозорская) (ч/с), ул. Городовикова (ч/с), ул. Целиноградская, 22/39А, ул. Боевая (ч/с), ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 26 (п. №3, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №3, стояк), пр. Победы, 72-г (п. №2, стояк), ул. Шекспира, 12-а (п. №2), пр. Людвига Свободы, 20 (п. №7), ул. Клочковская, 154-а (п. №1, стояк) до 20:00 30.07.18 г.