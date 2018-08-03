Где сегодня в Харькове нет воды

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 3 августа, временно отсутствует водоснабжение.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

По информации КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом на водопроводных сетях.

Так, в Киевском районе, на ул. Гацева, 1 (п. №4, стояк), ул. Астрономической, 13 (п. №3, стояк), воды не будет до 17:00; ул. Омской, ул. Дружбы Народов, 271, 277, ул. Короленко, 12, пр. Академика Курчатова, 12 (п. №3, спаренный стояк), ул. Валентиновской, 13 (п. №3, стояк), ул. Звездной, 36 (п. №2, стояк), ул. Академика Проскуры, 5 (п. №4, стояк), - до 20:00; ул. Пушкинской, 36 (п. №3), - до 20:00 4 августа.

В Московском районе, на пр. Юбилейном, 75 (п. №5, стояк), водоснабжение планируют восстановить до 17:00; ул. Академика Павлова, 132, 132-б, 132-в, 132-г, 134/16, ул. Валентиновской, 18, 20, 20-а, 20-б, 20-в, 22, 22-а, 22-б, 24, 24-в, 24-г, ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 107 (п. №9), ул. Светлой, 47 (стояк), - до 20:00.

В Немышлянском районе, на ул. Высоковольтной, пр. Московском, 210/2 (п. №3, стояк), ремонтные работы планируют завершить до 20:00; ул. Амосова, 9 (п. №1, стояк), - до 20:00 4 августа.

В Основянском районе, на Гимназической набережной, 26 (п. №3, стояк), воду включат до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Киргизской, 6 (п. №4, стояк), пр. Героев Сталинграда, 187 (п. №3, стояк), подачу воды возобновят до 20:00; в пер. Забайкальском, 7 (п. №2, стояк), - до 20:00 4 августа.

В Холодногорском районе, на ул. Благовещенской, 29-а (п. №2), ул. Евгения Котляра, 12 (п. №4, стояк), водоснабжение восстановят до 20:00.

В Шевченковском районе, на пр. Людвига Свободы, 51, 51-б, 57, ул. Алексеевской, 14-а, воды не будет до 17:00; ул. Кутузовской, ул. Зачепиловской, ул. Дорошенковской, по въезду 1-му Дорошенковскому, въезду 2-му Дорошенковскому, в пер. 1-м Дорошенковском, пер. 2-м Дорошенковском, на ул. Старицкого, 9 (п. №6, стояк), ул. Архитекторов, 24 (п. №2, стояк), ул. 23 Августа, 77 (п. №1, стояк), - до 20:00.