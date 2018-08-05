Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 5 августа, в части домов города в связи с ремонтом водопроводных магистралей временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Алчевских (Артема), 4 до 18:00 05.08.18 г.; ул. Дружбы Народов, 263, ул. Старошишковская, 12 (п. №5, стояк) до 20:00 05.08.18 г.; ул. Академика Проскуры, 5 (п. №3, спаренный стояк) до 18:00 06.08.18 г.; ул. Старова (ч/с), пр. Академика Курчатова, 12 (п. №3, спаренный стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 13 (п. №3, стояк), ул. Леся Сердюка, 44 (п. №1, стояк), ул. Астрономическая, 13 (п. №2, стояк), ул. Дружбы Народов, 271 (п. №3, стояк) до 20:00 06.08.18 г.

Московский район:

ул. Фейрбаха, 5, ул. Дружбы Народов, 228, ул. Героев Труда, 19 (п. №3, стояк), ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 15-в (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 71-б (п. №7, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 52 (п. №1, стояк) до 20:00 05.08.18 г.

Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 47-в (п. №6, стояк), ул. Танкопия, 11/2 (п. №3, стояк) до 20:00 05.08.18 г.

Новобаварский район:

ул. Конторская (Краснооктябрьская) (ч/с), ул. Дмитриевская (ч/с), ул. Ярославская (ч/с), ул. Маршала Конева, 9 до 09:00 05.08.18 г., пр. Ново-Баварский (Ильича), 97 (п. №3, стояк), ул. Полтавский Шлях, 155 (стояк) до 20:00 05.08.18 г.; ул. Тимирязева, 30 (п. №2) до 20:00 06.08.18 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 13/1(п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12(стояк), ул. Аскольдовская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 05.08.18 г.; проезд Садовый, 18/2 (п. №2, стояк) до 20:00 06.08.18 г.

Холодногорский район:

ул. Славянская, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 06.08.18 г.; ул. Золочевская, 12 (кор. №2, п. №1) до 20:00 05.08.18 г.

Шевченковский район:

ул. Кутузовская (ч/с), ул. Сумгаитская, 5-а (п. №1) до 20:00 05.08.18 г.; ул. Старицкого, 9 (п. №6, стояк), ул. Архитекторов, 24 (п. №2, стояк), ул. Космическая, 25 (п. №3, стояк), ул. Данилевского, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 06.08.18 г.