Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 6 августа, в ряде домов харьковчан временно отсутствует водоснабжение.

Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

По информации КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на пр. Александровском, 91 (п. №1), воду включат до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Старошишковской, 9 (п. №2, стояк), воды не будет до 17:00; ул. Академика Проскуры, 5 (п. №3, спаренный стояк), - до 18:00; ул. Алчевских, 4, ул. Старова, ул. Дружбы Народов, 263, пр. Академика Курчатова, 12 (п. №3, спаренный стояк), ул. Валентиновской, 13 (п. №3, стояк), ул. Леся Сердюка, 44 (п. №1, стояк), ул. Астрономической, 13 (п. №2, стояк), ул. Дружбы Народов, 271 (п. №3, стояк), ул. Старошишковской, 12 (п. №5, стояк), - до 20:00.

В Московском районе, на ул. Фейрбаха, 5, ул. Дружбы Народов, 228, ул. Героев Труда, 15-а, 15-б, 19 (п. №3, стояк), ул. Руслана Плоходько, 15-в (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 71-б (п. №7, стояк), ул. Дружбы Народов, 206 (п. №7, стояк), водоснабжение планируют восстановить до 20:00.

В Немышлянском районе, на ул. Танкопия, 31/3 (п. №1-3), 11/2 (п. №3, стояк), воду дадут до 17:00; ул. Маршала Рыбалко, 47-в (п. №6, стояк), - до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Тимирязева, 30 (п. №2), пр. Ново-Баварском, 97 (п. №3, стояк), Григоровском шоссе, 53 (п. №2, стояк), б-ре Профсоюзном, 9-а (п. №2), ремонтные работы планируют завершить до 20:00.

В Слободском районе, на б-ре Жасминовом, 13/1(п. №1, стояк), пр. Льва Ландау, 12 (стояк), ул. Аскольдовской, 6-б (п. №1, стояк), по проезду Садовому, 18/2 (п. №2, стояк), воды не будет до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Волонтерской, 68, 68-а, ул. Благовещенской, 30, ул. Славянской, 6 (п. №3, стояк), воду включат до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Старицкого, 9 (п. №6, стояк), ул. Архитекторов, 24 (п. №2, стояк), ул. Космической, 25 (п. №3, стояк), ул. Данилевского, 18 (п. №1, стояк), ул. Клочковской, 195-г (стояк), ул. Есенина, 15 (п. №4), водоснабжение восстановят до 20:00; ул. Старицкого, 13 (п. №2, стояк, спаренный стояк), - до 00:00.