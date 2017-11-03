Где сегодня в Харькове нет воды

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 3 ноября, временно отсутствует водоснабжение, сообщает сайт горсовета.

Как пояснили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Грицевца, 17-а (п. №2, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Академика Проскуры, 9-г (п. №4, стояк), воды не будет до 17:00; на ул. Академика Проскуры, 5-в (п. №2, стояк), ул. Люсинской, 18-98, - до 20:00.

В Московском районе, на пр. Тракторостроителей, 67 (п. №3, стояк), 162-б (п. №6, стояк), Салтовском шоссе, 141-в (стояк), ул. Героев Труда, 17 (п. №8, стояк), ул. Валентиновской, 46 (п. №5,8, стояк), ул. Академика Павлова, 162-а (п. №4, стояк), ул. Гарибальди, 5 (п. №4), воду дадут до 20:00.

В Немышлянском районе, на Салтовском шоссе, 242-б (п. №1,2, стояк), ул. Амосова, 9 (п. №6, спаренный стояк), воду должны включить до 17:00.

В Новобаварском районе, на ул. Победителей, 5-21-а, 6, 8, ул. Радищева, 3-18, водоснабжение возобновят до 20:00.

В Слободском районе, на ул. Ньютона, 113 (п. №6, стояк), ул. Нестерова, 4 (спаренный стояк), ул. Спиридоновской, 15 (п. №2), воды не будет до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Счастливой, 20 (п. №1, стояк), ул. Дмитриевской, 12 (п. №1, стояк), воду включат до 20:00.

В Шевченковском районе, на пр. Людвига Свободы, 24 (стояк), пр. Победы, 72 (п. №13, стояк), воду планируют дать до 17:00; на пр. Победы, 48-а (п. №4, стояк), 77-б (п. №4, стояк), ул. Клочковской, 338-а (п. №1, стояк), ул. Буковой, 2-30, 20-а, 36, 36-а, 8, 10, 14, 20, 22, 37, ул. Академика Погорелова, 2-а-50/19, ул. Алексеевской, 14-а, - до 20:00.