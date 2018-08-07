Где сегодня в Харькове нет воды

07 августа 2018 г. 9:35
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Сегодня, 7 августа, в части домов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: 
пр. Академика Курчатова, 12 (п. №3, спаренный стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 13 (п. №3, стояк), пр. Академика Курчатова, 28 (п. №2) до 20:00 07.08.18 г.

Московский район: 
ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 15-в (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 89 (п. №5, стояк) до 20:00 07.08.18 г.

Новобаварский район: 
пр. Ново-Баварский (Ильича), 97 (п. №3, стояк), пр. Дзюбы, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 07.08.18 г.

Слободской район: 
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 13/1(п. №1, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (стояк) до 20:00 07.08.18 г.; ул. Аскольдовская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00 09.08.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Благовещенская (Карла Маркса), 30, ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а (п. №2, стояк) до 20:00 07.08.18 г.

Шевченковский район: 
пр. Победы, 66-д, ул. Старицкого, 9 (п. №6, стояк), ул. Космическая, 25 (п. №3, стояк), ул. Данилевского, 18 (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-г (стояк), ул. Клочковская, 199-б (п. №1, стояк) до 20:00 07.08.18 г.

 

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