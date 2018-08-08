Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 8 августа, в части домов харьковчан в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По информации КП, воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Станкостроительная, 9 (п. №1, стояк), ул. Таджикская, 9 (п. №1) до 17:00 08.08.18 г.; ул. Роганская, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 08.08.18 г.

Киевский район:

ул. Астрономическая, 37 до 10:00 08.08.18 г.; ул. Галины Никитиной (ч/с), пр. Академика Курчатова, 12 (п. №3, спаренный стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 13 (п. №3, стояк), ул. Дружбы Народов, 267 (п. №10), пр. Академика Курчатова, 28(п. №2, стояк), ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 20:00 08.08.18 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 50, 52, ул. Героев Труда, 29, 29-а, 29-б, ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-а, 50-в до 12:00 08.08.18 г., ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 15-в (п. №2, стояк), пр. Московский, 89 (п. №6, стояк) до 20:00 08.08.18 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 248-а (п. №3, стояк) до 18:00 08.08.18 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 97 (п. №3, стояк) до 20:00 08.08.18 г.

Холодногорский район:

ул. Благовещенская (Карла Маркса), 30, ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (стояк), ул. Маршала Малиновского, 24 (п. №1) до 20:00 08.08.18 г.

Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 64-б, ул. Космическая, 25 (п. №3, стояк), ул. Данилевского, 18 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 1-25, пр. Победы, 46-88, пр. Людвига Свободы, 20-62, ул. Архитекторов, 20-40, ул. Целиноградская, 1-81, ул. Данилевского, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 08.08.18 г.