Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 12 августа, в части домов города в связи с ремонтными работами временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 31 (п. №1) до 18:00 13.08.18 г., ул. Роганская, 9 (п. №3) до 20:00 13.08.18 г.

Киевский район:

ул. Астрономическая, 15 (п. №1) до 17:00 12.08.18 г., ул. Леся Сердюка, 50 (п. №4) до 17:00 13.08.18 г., ул. Лермонтовская, 28 (стояк) до 20:0013.08.18 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 25 (п. №3), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 38А (п. №9), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 47/19 (п. №1), ул. Познанская, 12 (п. №1), 6 (п. №3) до 20:00 13.08.18 г., ул. Героев Труда, 26, 28, 30, 36, 38, 38-а до 15:00 12.08.18 г.

Новобаварский район:

ул. Райгородская (ч/с), пер. Клеверный (ч/с), пер. 1-й Райгородский (ч/с), пер. 2-й Райгородский (ч/с), ул. Минеральная (ч/с), ул. Коксовая (ч/с), пер. Ольховский (ч/с), пер. Химический (ч/с), пер. Покотиловский (ч/с), ул. Пятисотницкая, 20 до 20:00 12.08.18 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 1-а до 17:00 12.08.18 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 68(п. №2) до 17:00 12.08.18 г., ул. Славянская, 10 (п. №1), ул. Полтавский шлях, 148/2 (п. №2), пер. Донбассовский, 17 (п. №3), ул. Волонтерская (Социалистическая), 70-а (п. №2) до 20:00 12.08.18 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 68-б (п. №1), ул. Ахсарова, 13 (п. №9), пр. Людвига Свободы, 36-а (п. №1) до 20:00 12.08.18 г., ул. Клочковская, 148-а, 150-а, 152-а, 154-а, 156-а, ул. Космическая, 11 до 20:00 12.08.18 г.