Где сегодня в Харькове нет воды

19 августа 2018 г. 9:52
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Сегодня, 19 августа, в части домов города в связи с ремонтными работами на водопроводе временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
ул. Роганская, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 20.08.18 г.

Киевский район: 
ул. Чайковского, 5/7/9 (п. №2), ул. Астрономическая, 35-д (п. №2) до 20:00 19.08.18 г.; ул. Шишковская, 8 (п. №3, стояк), ул. Алчевских (Артема), 56 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 20.08.18 г.; ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 20:00 19.08.18 г.

Московский район: 
ул. Героев Труда, 48 (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 8-б (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 47 (п. №4, стояк) до 20:00 19.08.18 г.

Немышлянский район: 
ул. Краснодарская, 171-а, 171-б до 20:00 19.08.18 г.

Новобаварский район: 
пер. Селькоровский (ч/с), ул. Кибальчича, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 19.08.18 г.

Основянский район: 
наб. Гимназическая (Красношкольная), 26 (п. №3, стояк) до 20:00 19.08.18 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 167 (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 138-в (п. №4, стояк) до 20:00 19.08.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Холодногорская, 11(п. №5, стояк) до 20:00 19.08.18 г.

Шевченковский район: 
спуск Бурсацкий, 2, 6 до 20:00 19.08.18 г., ул. Отакара Яроша, 43 (п. №4, стояк), пр. Победы, 61-б (п. №3, стояк), пр. Победы, 67 (п. №9) до 20:00 20.08.18 г.

 

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