Где сегодня в Харькове нет воды

24 августа 2018 г. 10:24
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Сегодня, 24 августа, в части домов харьковчан в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», на данный момент воду отключили абонентам по следующим адресам:

Киевский район: 
наб. Харьковская, 9 (п. №1) до 15:00 24.08.18 г., ул. Шишковская, 8 (п. №3, стояк), ул. Лермонтовская, 28 (стояк) до 20:00 24.08.18 г.

Московский район: 
ул. Героев Труда, 47 (п. №3) до 20:00 24.08.18 г.

Немышлянский район: 
ул. Танкопия, 13/6 до 20:00 24.08.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Маршала Конева, 9,  ул. Коростельская (ч/с) до 20:00 24.08.18 г.

Основянский район: 
ул. Валдайская, 24-а (п. №1, стояк) до 20:00 24.08.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Огаревская, 16 (п. №2) до 17:00 24.08.18 г.,  ул. Большая Панасовская (Котлова), 193 (п. №4, стояк) до 20:00 24.08.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Отакара Яроша, 51(п. №4, подъезд) до 17:00 24.08.18 г., ул. Ахсарова, 25 (п. №1, стояк) до 20:00 24.08.18 г., пр. Людвига Свободы, 32, 34, 36, ул. Ахсарова, 13 (под.№8-12) до 19:00 24.08.18 г.

 

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