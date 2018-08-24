Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 24 августа, в части домов харьковчан в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», на данный момент воду отключили абонентам по следующим адресам:

Киевский район:

наб. Харьковская, 9 (п. №1) до 15:00 24.08.18 г., ул. Шишковская, 8 (п. №3, стояк), ул. Лермонтовская, 28 (стояк) до 20:00 24.08.18 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 47 (п. №3) до 20:00 24.08.18 г.

Немышлянский район:

ул. Танкопия, 13/6 до 20:00 24.08.18 г.

Новобаварский район:

ул. Маршала Конева, 9, ул. Коростельская (ч/с) до 20:00 24.08.18 г.

Основянский район:

ул. Валдайская, 24-а (п. №1, стояк) до 20:00 24.08.18 г.

Холодногорский район:

ул. Огаревская, 16 (п. №2) до 17:00 24.08.18 г., ул. Большая Панасовская (Котлова), 193 (п. №4, стояк) до 20:00 24.08.18 г.

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 51(п. №4, подъезд) до 17:00 24.08.18 г., ул. Ахсарова, 25 (п. №1, стояк) до 20:00 24.08.18 г., пр. Людвига Свободы, 32, 34, 36, ул. Ахсарова, 13 (под.№8-12) до 19:00 24.08.18 г.