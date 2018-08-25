Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 25 августа, в части домов харьковчан в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Шишковская, 8 (п. №3, стояк), ул. Старошишковская, 9 (п. №1, стояк), ул. Продольная (Киев), 3-б (п. №3), ул. Лермонтовская, 28 (стояк) до 20:00 25.08.18 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 44 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 25.08.18 г.

Новобаварский район:

ул. Маршала Конева, 9 (п. №., стояк), ул. Тимирязева, 28 (п. №3, стояк), ул. Свинаренко, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 27.08.18 г.

Основянский район:

ул. Валдайская, 24-а (п. №1, стояк) до 20:00 27.08.18 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 154-а (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 191-а (подъезд) до 20:00 26.08.18 г., пр. Московский, 102/112 (п. №6, стояк) до 18:00 27.08.18 г., пр. Московский, 96 (п. №8, стояк), пер. Пилотов, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 27.08.18 г.

Холодногорский район:

ул. Огаревская, 16 (п. №1, стояк) до 20:00 26.08.18 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 25 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 75 (п. №2, стояк), пр. Победы, 75 (п. №1, стояк), ул. Данилевского, 18 (п. №2,спаренный стояк), ул. 23 Августа, 51-б (п. №9, стояк), ул. Деревянко, 46 (п. №1, подъезд) до 20:00 26.08.18 г., ул. Отакара Яроша, 51 (п. №4, стояк) до 20:00 27.08.18 г. ул. Отакара Яроша, 61-а до 17:00 25.08.18 г., ул. Архитекторов, 28, 34, пр. Победы, 71-б, 79 до 19:00 25.08.18 г.