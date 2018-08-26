Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 26 августа, в некоторых домах харьковчан в связи с ремонтными работами на водоводе временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Мира, 110 (п. №1, стояк) до 20:00 26.08.18 г.

Киевский район:

ул. Шишковская, 8 (п. №3, стояк), ул. Старошишковская, 9-а (п. №1, стояк) до 20:00 26.08.18 г.; ул. Астрономическая, 44-в (п. №1, стояк) до 20:00 27.08.18 г.; ул. Лермонтовская, 28 (стояк) до 20:00 26.08.18 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 44 (п. №4, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 18 (п. №3, стояк), шоссе Салтовское, 141 (п. №1, стояк) до 20:00 26.08.18 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29 (п. №2, стояк) до 20:00 27.08.18 г.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 6/1 (п. №4, стояк) до 20:00 26.08.18 г.

Новобаварский район:

ул. Фигнера (ч/с) до 20:00 26.08.18 г., ул. Академика Богомольца, 21 (п. №1, стояк) до 20:00 26.08.18 г., ул. Маршала Конева, 9 (спаренный стояк), ул. Тимирязева, 28 (п. №3, стояк), ул. Свинаренко, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 27.08.18 г.

Основянский район:

ул. Валдайская, 24-а (п. №1, стояк) до 20:00 27.08.18 г.; ул. Грозненская, 44 (стояк) до 20:00 26.08.18 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 154-а (п. №1, стояк) до 20:00 26.08.18 г.; пр. Московский, 102/112 (п. №6, стояк) до 18:00 27.08.18 г.; пр. Московский, 96 (п. №8, стояк), пер. Пилотов, 3 (п. №3, стояк) до 20:00 27.08.18 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 68 (п. №1, стояк), ул. Юннатов, 1 (п. №1) до 20:00 26.08.18 г.; ул. Огаревская, 16 (п. №1, стояк) до 20:00 27.08.18 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 75 (п. №2, стояк), ул. Данилевского, 18 (п. №2, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 51-б (п. №9, стояк), ул. Монтажная, 12-а (п. №3, стояк) до 20:00 26.08.18 г.; ул. Ахсарова, 25 (п. №1, стояк), ул. Отакара Яроша, 51 (п. №4, стояк), пр. Победы, 75 (п. №1, стояк), пр. Победы, 59 (п. №1,2) до 20:00 27.08.18 г.