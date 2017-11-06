Где сегодня в Харькове нет воды

В некоторых домах в Харькове сегодня отсутствует водоснабжение, сообщили в пресс-службе городского совета.

Водоснабжение отсутствует временно и это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях, сообщили в КП «Харьковводоканал».

Список адресов:

В Индустриальном районе, на ул. Северина Потоцкого, 10 (п. №6, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00; на ул. Северина Потоцкого, 34-а (п. №1, стояк), - до 20:00.

В Киевском районе, на ул. Дружбы народов, 267 (п. №3, стояк), ул. Ярослава Мудрого, 34 (стояк), ул. Алчевских, 9/11, воду дадут до 20:00.

В Московском районе, на ул. Героев Труда, 19 (п. №5, стояк), 47 (п. №7), 60-б (п. №6, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №1-3), 43-в (стояк), ул. Владислава Зубенко, 80 (п. №3, стояк), ул. Руслана Плоходько, 5-а (п. №3, стояк), воду должны включить до 20:00.

В Немышлянском районе, на ул. Туркестанской, 26-а (п. №2, стояк), воды не будет до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Маршала Конева, 9 (п. №1, спаренный стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.

В Основянском районе, на Мерефянском шоссе, 18-а (п. №1, стояк), 32 (п. №5, спаренный стояк), воду планируют дать до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Новгородской, 2 (п. №4, спаренный стояк), 4 (п. №1, стояк), воду должны включить до 17:00; на ул. Клочковской, 276-б (стояк), ул. 23 Августа, 67 (п. №4, спаренный стояк), пр. Победы, 75 (п. №7, стояк), - до 20:00.