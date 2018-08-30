Где сегодня в Харькове нет воды

30 августа 2018 г. 9:16

Сегодня, 30 августа, в части домов харьковчан в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По информации КП, на данный момент воду отключили по следующим адресам:

Индустриальный район: 
проезд Роганский (ч/с) до 20:00 30.08.18 г.

Киевский район: 
ул. Натальи Ужвий, 98, 100, ул. Гвардецйцев Широнинцев, 102, ул. Натальи Ужвий, 96, 112, ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 20:00 30.08.18 г.

Московский район: 
ул. Валентиновская (Блюхера), 27 (п. №7, стояк) до 20:00 30.08.18 г.

Немышлянский район: 
ул. Животноводов (пос. Кулиничи), 9 до 17:00 30.08.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Добролюбова, 18 (п. №.1-2) до 20:00 30.08.18 г.

Слободской район: 
пр. Московский, 96 (п. №8, стояк), ул. Костычева, 17 (п. №2, стояк), пр. Московский, 96-а (п. №., стояк) до 20:00 30.08.18 г.

Шевченковский район: 
пр. Людвига Свободы, 46-в (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк), пр. Победы, 75 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197-а (п. №1) до 20:00 30.08.18 г.

 

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