Где сегодня в Харькове нет воды

02 сентября 2018 г. 9:53
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Сегодня, 2 сентября, в некоторых домах харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: 
ул. Маяковского, 15 (п. №1, стояк), ул. Мироносицкая, 24, ул. Студенческая, 5/2 до 20:00 02.09.18 г.; ул. Галины Никитиной (ч/с) до 20:00 03.09.18 г.

Московский район: 
пр. Тракторостроителей, 85 (п. №6) до 17:00 02.09.18 г.; пр. Тракторостроителей, 128 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №6, стояк), ул. Гарибальди, 6 (п. №2, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 36-а (п. №1), ул. Леся Сердюка, 10 (п. №2) до 20:00 02.09.18 г.; ул. Героев Труда, 68(п. №4, стояк) до 20:00 03.09.18 г.; ул. Героев Труда, 28 (п. №1, стояк) до 17:00 02.09.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Добролюбова, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 02.09.18 г.

Основянский район: 
пр. Гагарина, 38, 38-а, 40, 44, 46, 54 до 20:00 02.09.18 г.

Слободской район: 
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (стояк), пр. Гагарина, 41/2 (п. №7, стояк), пр. Героев Сталинграда, 41 (п. №2, стояк) до 20:00 03.09.18 г.

Шевченковский район: 
пр. Победы, 74-г (п. №1,4, стояк) до 20:00 02.09.18 г.

 

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