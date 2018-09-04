Где сегодня в Харькове нет воды

04 сентября 2018 г. 8:41
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Сегодня, 4 сентября, в части домов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 7:00 воду отключили по следующим адресам:

Киевский район: 
ул. Мироносицкая, 80 (п. №1) до 15:00 04.09.18 г.; ул. Трудовая (ч/с), ул. Физкультурная (ч/с), ул. Фестивальная (ч/с), ул. Прудная (ч/с), ул. Кольцевая (ч/с), б-р Садовый (ч/с), ул. Дружная (ч/с), ул. Ивана Поддубного (Совхозная), ул. Продольная, 3-а (п. №2), ул. Старошишковская, 7 (п. №6, стояк) до 20:00 04.09.18 г.

Московский район: 
ул. Героев Труда, 28  (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 46-в (стояк) до 20:00 04.09.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Селянская, 34-а (п. №1, стояк) до 20:00 04.09.18 г.

Основянский район: 
ул. Достоевского, 22-б (п. №1, стояк) до 20:00 04.09.18 г.

Холодногорский район: 
пер. Донбассовский, 17 (п. №2, стояк) до 20:00 04.09.18 г.

Шевченковский район: 
ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №10) до 20:00 04.09.18 г.

 

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