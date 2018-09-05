Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 5 сентября, в ряде домов харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Индустриальный район:

пер. Северина Потоцкого, 10, 18 до 17:00 05.09.18 г., ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-в (п. №2, стояк) до 20:00 05.09.18 г.

Киевский район:

ул. Астрономическая, 21, 23, ул. Дружбы Народов, 203, 205, 207, ул. Старошишковская, 7 (п. №6, стояк), ул. Продольная, 3-а (п. №2), ул. Академика Павлова, 313 (п. №2) до 20:00 05.09.18 г.

Московский район:

ул. Светлая, 9-а (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 28 (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 46-в (стояк) до 20:00 05.09.18 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 5 (п. №4, стояк) до 20:00 05.09.18 г.

Новобаварский район:

ул. Карташовская (Краснодонская), 14, пр. Любови Малой (Постышева), 16, 18, 20, пер. Ржевский, 18, пр. Ново-Баварский (Ильича), 113 (п. №2), ул. Кибальчича, 27 (п. №4, стояк), ул. Селянская, 34-а (п. №1, стояк) до 20:00 05.09.18 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №12, стояк), ул. Аскольдовская, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 05.09.18 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская(Социалистическая), 68 (п. №3) до 17:00 05.09.18 г.; пер. 1-й Золочевский, 1 (п. №1, стояк), пер. Донбассовский, 17 (стояк), пр. Славы, 7 (п. №4, стояк), ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №1, стояк) до 20:00 05.09.18 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 17 (п. №1-9), ул. 23 Августа, 6 (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 7 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 05.09.18 г.