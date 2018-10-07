Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 7 октября. В части домов харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводных магистралях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Станкостроительная, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 07.10.18 г.

Киевский район:

ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк), ул. Алчевских (Артема), 3 (стояк), ул. Академика Павлова, 315, 319 до 20:00 07.10.18 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (п. №5, стояк), ул. Героев Труда, 47 (п. №1, подъезд), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14-в (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 90-б (п. №6, стояк) до 20:00 07.10.18 г.

Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 14/22 (п. №5 спаренный стояк), ул. Харьковских дивизий, 7/2 (п. №4, стояк), ул. Балканская, 21 (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 9/3 (п. №1, стояк) до 20:00 08.10.18 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 99 (п. №1), пр. Дзюбы, 3 (п. №2, спаренный стояк), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 112 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 07.10.18 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №12, стояк) до 20:00 07.10.18 г.

Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 07.10.18 г.

Шевченковский район:

ул. Новгородская, 2 (п. №1), ул. Клочковская, 197-б (п. №1) до 17:00 07.10.18 г., пр. Победы, 67 (п. №3, стояк), пр. Победы, 77-б (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №15, стояк), ул. Шекспира, 24 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 230 (п. №1, стояк), пр. Победы, 70 (п. №9, стояк) пр. Людвига Свободы, 53 до 20:00 07.10.18 г.