Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня. 9 октября. В части домов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

пр. Индустриальный (Фрунзе), 17/34, ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №7) до 20:00 09.10.18 г.

Киевский район:

ул. Леся Сердюка, 42, 44, 48/2 до 17:00 09.10.18 г.; ул. Семена Ковпака (ч/с), ул. Кричевского (Киев.), 40, ул. Академика Павлова, 319 (п. №6-10), ул. Трудовая (ч/с), ул. Алчевских (Артема), 3 (стояк), ул. Шевченко, 335 (п. №1, спаренный стояк), ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №11) до 20:00 09.10.18 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 14-в (п. №2, стояк), 27 (п. №2, стояк),50/29 (стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 65 (п. №6, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51-в (стояк), пр. Московский, 89 (п. №9, стояк), Салтовское шоссе, 141 (п. №1, стояк) до 20:00 09.10.18 г.

Немышлянский район:

ул. Краснодарская, 177-а (п. №1, стояк) до 17:00 09.10.18 г.; пер. Алексндр. Натиева (Богунского) (ч/с), ул. Ощепкова, 14/22 (п. №5, спаренный стояк), ул. Харьковских Дивизий, 7/2 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 09.10.18 г.

Основянский район:

ул. Валдайская, 24-а (стояк) до 17:00 09.10.18 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 8 (п. №2) до 20:00 10.10.18 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 3-б, ул. Балакирева, 21-а, 23, 23-а, ул. Клочковская, 197 (п. №15, стояк), ул. Клочковская, 230 (п. №1, стояк), пр. Победы, 67 (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 12 (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №6, стояк) до 20:00 09.10.18 г.; ул. Ахсарова, 3-в (п. №2, стояк) до 00:00 09.10.18 г.; пр. Победы, 71 (п. №1) до 20:20 10.10.18 г.