Где сегодня в Харькове нет воды

15 октября 2018 г. 9:53
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Сегодня, 15 октября, в части домов харьковчан в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: 
ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Ново-Харьковская (ч/с), ул. Академика Павлова, 319 (п. №7-10), ул. Академика Павлова, 315 до 20:00 15.10.18 г.

Московский район: 
пр. Тракторостроителей, 103-г (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 44 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 23 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 108 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 39-а (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 85 (п. №6, стояк) до 20:00 15.10.18 г.

Немышлянский район: 
ул. Амосова, 5 (п. №8), ул. Краснодарская, 179-б (п. №3), ул. Харьковских Дивизий, 17/1 (п. №1, стояк) до 20:00 15.10.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Тимирязева, 40 (п. №4) до 20:00 15.10.18 г.

Холодногорский район: 
пер. Резниковский, 1 (п. №2) до 20:00 15.10.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Отакара Яроша, 37 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 71 (п. №1, стояк), пр. Победы, 58 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 35 (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 32 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 238-а (п. №2, стояк) до 20:00 15.10.18 г.; ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 16.10.18 г.

 

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