Где сегодня в Харькове нет воды

03 ноября 2018 г. 8:57
55 просмотров

Сегодня, 3 ноября, в части домов харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: 
  ул. Шишковская, 5 (п. №1 спаренный стояк) до 17:00 05.11.18 г., ул. Академика Павлова, 311 (п. №5, стояк), ул. Старошишковская, 7 (п. №3, стояк), пер. Воробьева, 9/11 (п. №3) до 20:00 03.11.18 г

Московский район: 
ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №4, стояк), ул. Академика Павлова, 134/16 (п. №3, стояк),  132а(п. №2, стояк) до 20:00 03.11.18 г.

Немышлянский район: 
проезд Стадионный, 21 (п. №5, стояк) до 20:00 03.11.18 г.

Основянский район: 
пр. Гагарина, 50 (п. №1, стояк) до 20:00 03.11.18 г.

Слободской район: 
ул. Танкопия, 6 (п. №13, стояк) до 20:00 05.11.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Большая Панасовская (Котлова), 224 (п. №2), ул. Холодногорская, 10 (п. №6, стояк) до 20:00 03.11.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Ахсарова, 7 (п. №3, стояк),  ул. Клочковская, 202, 216-б, 218 до 09:00 03.11.18 г.,  ул. Балакирева (ч/с) до 20:00 03.11.18 г.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.