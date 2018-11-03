Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 3 ноября, в части домов харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Шишковская, 5 (п. №1 спаренный стояк) до 17:00 05.11.18 г., ул. Академика Павлова, 311 (п. №5, стояк), ул. Старошишковская, 7 (п. №3, стояк), пер. Воробьева, 9/11 (п. №3) до 20:00 03.11.18 г

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №4, стояк), ул. Академика Павлова, 134/16 (п. №3, стояк), 132а(п. №2, стояк) до 20:00 03.11.18 г.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 21 (п. №5, стояк) до 20:00 03.11.18 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 50 (п. №1, стояк) до 20:00 03.11.18 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №13, стояк) до 20:00 05.11.18 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 224 (п. №2), ул. Холодногорская, 10 (п. №6, стояк) до 20:00 03.11.18 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 7 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 202, 216-б, 218 до 09:00 03.11.18 г., ул. Балакирева (ч/с) до 20:00 03.11.18 г.