Где сегодня в Харькове нет воды

04 ноября 2018 г. 9:57
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Сегодня, 4 ноября, в части домов харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», на данный момент воды нет по следующим адресам:

Киевский район: 
ул. Академика Павлова, 311-а (п. №2, стояк) ул. Шишковская, 5 (п. №1 спаренный стояк) до 17:00 05.11.18 г., ул. Старошишковская, 7 (п. №3, стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 04.11.18 г.

Московский район: 
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 67 (п. №2, подъезд),  ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №4, стояк), ул. Академика Павлова, 134/16 (п. №3, стояк), 132-а(п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-а (п. №2, стояк) до 20:00 04.11.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Катаева, 9 (п. №1, подъезд) до 20:00 05.11.18 г.

Слободской район: 
ул. Полевая, 4 (п. №3, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №13, стояк) до 20:00 05.11.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Холодногорская, 10 (п. №6, стояк), ул. Большая Панасовская (Котлова), 224 (п. №2, стояк) до 20:00 04.11.18 г.

Шевченковский район: 
пр. Победы, 65-а (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №4, спаренный стояк), пр. Победы, 75 (п. №8, стояк), пр. Победы, 66 (п. №3, подъезд),  ул. 23 Августа, 42 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 05.11.18 г.

 

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