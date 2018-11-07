Где сегодня в Харькове нет воды (дополнено по состоянию на 11:30)

07 ноября 2018 г. 8:29
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Сегодня, 7 ноября, в части домов харьковчан в связи с ремонтными работами на водопроводных магистралях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
пр. Московский, 300 (п. №8, стояк) до 20:00 08.11.18 г.

Киевский район: 
ул. Гоголя, 5, 13, ул. Потебни, 18 ул. Шишковская, 5 (п. №1, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 12 (п. №1, стояк), ул. Метростроителей, 20 (стояк), ул. Академика Проскуры, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 07.11.18 г.

Московский район: 
ул. Гвардейцев Широнинцев, 43-в (п. №1, стояк), ул. Познанская, 8-б (стояк) до 20:00 07.11.18 г.

Слободской район: 
ул. Танкопия, 8 (п. №6, стояк), пр. Героев Сталинграда, 7 (п. №4, стояк) до 20:00 07.11.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Большая Панасовская (Котлова), 226 (п. №2, стояк) до 20:00 07.11.18 г.

Шевченковский район: 
ул. 23 Августа, 73 (п. №2, стояк) до 17:00 07.11.18 г.; ул. Клочковская, 342, 344, ул. Отакара Яроша, 61 (п. №7, стояк), ул. Балакирева, 25 до 20:00 07.11.18 г.; ул. 23 Августа, 42 (п. №4, стояк), пр. Победы, 52-а (п. №2, стояк) до 20:00 08.11.18 г.

Как сообщили в пресс-службе водоканала, по состоянию на 11:30 воды нет по таким адресам:

Киевский район: 
ул. Гоголя, 5, 13, ул. Потебни, 18, ул. Астрономическая (ч/с), ул. Астрономическая, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 37, 44-г до 20:00 07.11.18 г.

Московский район: 
ул. Героев Труда, 33-г до 16:00 07.11.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Пятисотницкая, 20 до 20:00 07.11.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Отакара Яроша, 22, 27, 29 до 16:00 07.11.18 г.; ул. Клочковская, 342, 344, ул. Батумская (ч/с) до 20:00 07.11.18 г.

 

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