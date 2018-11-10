Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 10 ноября, в части домов города в связи с ремонтными работами на водоводе временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

пр. Александровский, 178, 182 до 15:00 10.11.18 г., ул. Шариковая, 54 (п. №6, стояк) до 20:00 10.11.18 г.

Киевский район:

ул. Маршала Бажанова, 21/23, 23, 25, ул. Девичья (Демченко), 16, ул. Куликовская (Мельникова), 35, ул. Гоголя, 9, 9-б, ул. Академика Проскуры, 5 (п. №2, стояк), ул. Шишковская, 5 (п. №1, спаренный стояк), ул. Чайковского, 33-б (п. №2, стояк) до 20:00 10.11.18 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 25/71 (секция А, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №3, стояк) до 20:00 10.11.18 г.

Основянский район:

ул. Кузнечная, 16, наб. Гимназическая (Красношкольная), 18 (стояк) до 20:00 10.11.18 г.

Шевченковский район:

ул. Культуры, 18 (п. №1) до 10:00 10.11.18 г.; пер. Криничный (ч/с), ул. Тургеневская (ч/с), ул. Культуры, 15, ул. Клочковская, 334, 336, 338, 340, 342, 344, ул. Даниловская, 32-б (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк) до 20:00 10.11.18 г.