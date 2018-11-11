Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 11 ноября, в части домов харьковчан в связи с ремонтными работами на водоводе временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Шариковая, 54 (п. №6, стояк) до 20:00 11.11.18 г.

Киевский район:

ул. Гоголя, 9, 9-б, ул. Гуданова, 4/10, 9/11, 12, 14, 16, ул. Академика Проскуры, 5 (п. №2, стояк), ул. Шишковская, 5 (п. №1, спаренный стояк), ул. Чайковского, 33-б (п. №2, стояк) до 20:00 11.11.18 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 25/71 (секция А, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №3, стояк), Салтовское шоссе, 157-а (п. №4) до 20:00 11.11.18 г.; ул. Познанская, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 12.11.18 г.

Новобаварский район:

ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11 (п. №3) до 20:00 11.11.18 г.

Основянский район:

ул. Южная (ч/с), ул. Южно-Проектная (ч/с) до 18:00 11.11.18 г.; ул. Кузнечная, 16 до 20:00 11.11.18 г.

Шевченковский район:

ул. Культуры, 18 (п. №1) до 10:00 11.11.18 г.; пр. Людвига Свободы, 58, 60, ул. Архитекторов, 22, 28, 34, пр. Победы, 65-б, 71-б, 79, ул. Культуры, 25, пр. Победы, 62-б (п. №6, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 11.11.18 г.; ул. Клочковская, 101-б (п. №1, стояк) до 20:00 12.11.18 г.