Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 22 ноября, в некоторых домах нескольких районов Харькова временно прекращена подача воды, сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Киевский район: в пер. 1-м Лесопарковском, 5 (п. №4, спаренный стояк), ул. Астрономической, 37 (п. №5, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

Московском район: на ул. Героев Труда, 32 (стояк), воды не будет до 20:00.

Немышлянский район: на пр. Петра Григоренко, 19 (п. №3, стояк), воду включат до 20:00.

Новобаварский район, на ул. Козюлинской, 25-а-39, ул. Дудинской, 9, в пер. Рабкоровском, 2-29, воду дадут до 20:00; Григоровском шоссе, 49-а (п. №1, стояк), - до 20:00 23 ноября.

Основянский район, на ул. Достоевского, 1-а (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 78 (п. №4, стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.

Шевченковский район: на ул. Тобольской, 52, ул. Есенина, 12 (п. №2), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №6, спаренный стояк), пр. Науки, 72 (п. №1, стояк), воду включат до 17:00; ул. Ахсарова, 13 (п. №6, стояк), ул. Клочковской, 274 (п. №1, стояк), 163-173, - до 20:00.