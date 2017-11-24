Где сегодня в Харькове нет воды

В некоторых домах нескольких районов Харькова сегодня, 24 ноября, временно прекращено водоснабжение, сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Индустриальный район: на ул. Роганской, 6, 8, 10, 12, 14, 16, водоснабжение планируют возобновить до 14:00; ул. Грицевца, 33-а, - до 20:00.

Киевский район:на пл. Конституции, 2/2, 16, ул. Кооперативной, 13/2, пр. Московском, 2/2, в пер. Армянском, 1/3, воды не будет до 17:00.

Московский район: на ул. Владислава Зубенко, 54 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 40-б (стояк) ул. Валентиновской, 64 (п. №2), воду дадут до 20:00.

Новобаварский район: на Григоровском шоссе, 51 (п. №1, стояк), ул. Кибальчича, 21 (п. №2, стояк), воду включат до 20:00.

Основянский район: на пр. Гагарина, 170 (кор. №1, п. №3, стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.

Слободской район: на ул. Молочной, 5 (п. №3, стояк), воду дадут до 20:00.

Холодногорский район: на ул. Целинной, 15-33, ул. Дмитрия Вишневецкого, 1-9, въезде 2-м Самаркандском, 2-12, в пер. Дальневосточном, 1-25/8, воды не будет до 20:00.

Шевченковский район: на пр. Победы, 65-б, ул. Отакара Яроша, 61 (п. №6, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 1-б (п. №2, стояк), воду включат до 17:00; пр. Победы, 76 (п. №3), ул. Клочковской, 163-173, ул. Деревянко, 3, въезде Шелковичном, 1-20, ул. Кипарисовой, 7, ул. Деревянко, 1, - до 20:00.