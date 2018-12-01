Где сегодня в Харькове нет воды

01 декабря 2018 г. 9:38
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Сегодня, 1 декабря, в части домов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
ул. Грицевца, 52, 52-а  пр. Московский, 300 (п. №2, стояк)  до 20:00 01.12.18 г.

Киевский район: 
пер. 1-й Лесопарковский, 3-а,  5, ул. Старошишковская, 2, до 20:00 01.12.18 г.

Московский район: 
пр. Московский, 85, 89 до 18:00 01.12.18 г., ул. Бучмы (Ком. Уборевича), 44 (п. №8, стояк), ул. Героев Труда, 17 (стояк) до 20:00 03.12.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Пермская, 11 (п. №1) до 20:00 01.12.18 г.

Основянский район: 
ул. Валдайская, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 01.12.18 г.

Слободской район: 
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 6 (п. №5, стояк) до 20:00 03.12.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Осетинская (ч/с) до 20:00 01.12.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Новомирная (ч/с), ул. Бакулина, 1 ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 11 (п. №1 спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 64 (п. №4), ул. Отакара Яроша, 23, пр. Победы, 75-б (п. №3) до 20:00 01.12.18 г.

 

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