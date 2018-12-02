Где сегодня в Харькове нет воды

02 декабря 2018 г. 9:20
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Сегодня, 2 декабря, в части домов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
ул. Северина Потоцкого, 34 (п. №1), пр. Индустриальный (Фрунзе), 42, 44, 46, 50, 52, 54/47  до 20:00 02.12.18 г.

Киевский район: 
ул. Потебни, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12/14, 18, ул. Девичья (Демченко), 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, до 20:00 02.12.18 г.

Московский район: 
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №8, стояк), шоссе Салтовское, 141 (п. №5, стояк) до 20:00 03.12.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Юрия Паращука (Минайленко), 7 (п. №5,  спаренный стояк), ул. Пермская, 11 (п. №2, подъезд) до 20:00 02.12.18 г.

Основянский район: 
ул. Валдайская, 24 (п. №3, стояк) до 20:00 02.12.18 г.

Слободской район: 
ул. Зерновая, 6/6 (п. №3) до 17:00 02.12.18 г., пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 6 (п. №5, стояк) до 20:00 03.12.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Алексеевская (ч/с), въезд 1-й Алексеевский (ч/с), ул. Броневая (ч/с), ул. Алексеевская, 30 до 19:00 02.12.18 г., ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), 11 (п. №1, спаренный стояк), ул. Отакара Яроша, 23, пр. Победы, 62-б, (п. №6, стояк), 65-б (п. №3, стояк), 75-б (п. №3, стояк),  ул. Новгородская, 12 (п. №3, стояк),  ул. 23 Августа, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 03.12.18 г.

 

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