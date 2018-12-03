Где сегодня в Харькове нет воды (дополнено по состоянию на 12:30)

Сегодня, 3 декабря, в части домов города в связи с ремонтными работами на водоводе временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Горловская (ч/с), ул. Губенко (ч/с), ул. Дарьяльская (ч/с), ул. Кубанская (ч/с), ул. Юности (ч/с), ул. Сивашская (ч/с) до 20:00 03.12.18 г.

Киевский район:

ул. Девичья (Демченко), 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, ул. Валентиновская (Блюхера), 3-а (п. №3, стояк), ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №1, стояк) до 20:00 03.12.18 г.

Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №8, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №3, стояк), Салтовское шоссе, 141 (п. №5, стояк) до 20:00 03.12.18 г.

Новобаварский район:

ул. Юрия Паращука (Минайленко), 7 (п. №5, спаренный стояк), ул. Пермская, 11 (п. №2), ул. Полтавский Шлях, 123 (п. №4, спаренный стояк), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №3, стояк) до 20:00 03.12.18 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №8, стояк), ул. Зерновая, 53-б (п. №6, стояк) до 20:00 03.12.18 г.

Шевченковский район:

ул. Броневая (ч/с) до 19:00 03.12.18 г., ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 11 (п. №1, спаренный стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №4, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №6, стояк), пр. Победы, 75-б (п. №3, стояк), ул. Новгородская, 12 (п. №3, стояк), ул. Новгородская, 12 (п. №2, стояк), ул. Балакирева, 50 (п. №1), ул. Клочковская, 150-а (п. №2) до 20:00 03.12.18 г.

Как сообщили в пресс-службе КП «Харьковводоканал», по состоянию на 12:30 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. 12 Апреля, 20, 22, 26 до 20:00 04.12.18 г.

Киевский район:

ул. Девичья (Демченко), 14, 16 до 20:00 03.12.18 г.

Основянский район:

ул. Коновалова (ч/с), ул. Достоевского (ч/с), ул. Лиманская (ч/с), пр. Гагарина, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 262, 264 до 15:00 03.12.18 г.; ул. Южная (ч/с) до 20:00 03.12.18 г.

Шевченковский район:

ул. Броневая (ч/с) до 19:00 03.12.18 г.; ул. Балакирева, 46, 50, 50-а, ул. Старицкого, 9, пер. 23 Августа, 1 до 20:00 03.12.18 г.