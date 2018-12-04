Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 4 декабря, в части домов города в связи с ремонтными работами на водоводе временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. 12 Апреля, 20, 22, 26 до 20:00 04.12.18 г.

Киевский район:

пл. Конституции, 20 до 12:00 04.12.18 г.; ул. Девичья (Демченко), 14, 16, ул. Маяковского, 1, 5, 8, 11, ул. Костомаровская, 2, 3, 3-а, 4, 5/7, 6, 13, 14, 15/17, 16, 18, ул. Валентиновская (Блюхера), 3-а (п. №3, стояк) до 20:00 04.12.18 г.

Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44 (п. №8, стояк) до 20:00 04.12.18 г.

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №3, стояк) до 20:00 04.12.18 г.

Основянский район:

ул. Южная (ч/с), ул. Екатерининская (Примакова) (ч/с), ул. Воскресенская (Урицкого), 13, 19, 23, ул. Валдайская, 24 (п. №3, стояк), пер. Армянский, 1/3 до 20:00 04.12.18 г.

Слободской район:

ул. Танкопия, 6 (п. №8, стояк), ул. Зерновая, 53-б (п. №6, стояк) до 20:00 04.12.18 г.; пр. Петра Григоренко, 41 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 05.12.18 г.

Холодногорский район:

ул. Лагерная (ч/с), пер. Лагерный (ч/с), проезд Лагерный (ч/с), ул. Вербная (ч/с), ул. Лагерная, 71 до 20:00 04.12.18 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 1 (п. №5, стояк), ул. Новгородская, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 04.12.18 г.