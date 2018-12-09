Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 9 декабря, в некоторых домах города в связи с ремонтоными работами на водоводе прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район:

пр. Жуковского, 1 (п. №7, стояк) до 18:00 09.12.18 г.; ул. Дружбы Народов, 225 (п. №2), ул. Студенческая, 4 (п. №1, стояк) до 20:00 09.12.18 г.; ул. Шишковская, 16 (п. №1, стояк), ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №,, стояк) до 17:00 10.12.18 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 28 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 17 (п. №9, стояк) до 20:00 09.12.18 г.; ул. Героев Труда, 49 (п. №6, стояк) до 17:00 10.12.18 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 212 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 10.12.18 г.

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №3, стояк), ул. Конторская (Краснооктябрьская), 9 (п. №1) до 20:00 09.12.18 г.

Слободской район:

ул. Оренбургская, 4, ул. Черноморская, 5, б-р Жасминовый (ул. Слинько), 11 (п. №1, стояк) до 20:00 09.12.18 г.; ул. Ньютона, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 10.12.18 г.

Холодногорский район:

пер. 1-й Золочевский (ч/с), ул. Черниговская (ч/с) до 20:00 09.12.18 г., ул. Холодногорская, 11 (п. №4, стояк), ул. Старопрудная, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 10.12.18 г.

Шевченковский район:

ул. Архитекторов, 30 (п. №6, стояк), пр. Людвига Свободы, 34 (п. №9, стояк), ул. Монтажная, 12-а (п. №2, стояк) до 20:00 09.12.18 г.; ул. Деревянко, 1 (п. №3,5, стояк), ул. Деревянко, 11 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 32 (п. №1, стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №4, стояк) до 20:00 10.12.18 г.