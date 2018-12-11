Где сегодня в Харькове нет воды

11 декабря 2018 г. 7:50
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Сегодня, 11 декабря, в части домов города в связи с ремонтными работами на водоводе временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: 
ул. Мироносицкая, 93 (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 12-б (п. №2, стояк), ул. Героев Труда, 12-г (стояк) до 20:00 11.12.18 г.

Московский район: 
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 17 (стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 14 (п. №6, стояк) до 20:00 11.12.18 г.

Немышлянский район: 
пр. Московский, 192/2 (п. №3, стояк) до 17:00 11.12.18 г.; ул. Харьковских Дивизий, 14 (кор. №3, п. №1, стояк), Салтовское шоссе, 242 (п. №9) до 20:00 11.12.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Малогончаровская (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 47/49, 51, 53/55, 57/59, 65,  ул. Китаенко, 39, ул. Тимирязева, 42 (п. №1, стояк), ул. Свинаренко, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 11.12.18 г.

Слободской район: 
ул. Оренбургская, 4, ул. Черноморская, 5 до 20:00 11.12.18 г.

Холодногорский район: 
пер. 1-й Золочевский (ч/с), въезд Куряжанский (ч/с), пер. Куряжанский (ч/с), ул. Баррикадная (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с), ул. Пащенковская (ч/с), ул. Алуштинская (ч/с), ул. Лозовская, 5, ул. Старопрудная, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 11.12.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Софиевская (ч/с), ул. Лопанская, 31 до 17:00 11.12.18 г.; ул. Отакара Яроша, 61-а, ул. Деревянко, 11 (п. №2, стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №4, стояк), пр. Победы, 70 (п. №4, стояк), пр. Победы, 62 (п. №1, стояк) до 20:00 11.12.18 г.

 

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