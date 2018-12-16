Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 16 декабря, в части домов города в связи с ремонтными работами на водоводе временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:30 воду отключили по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Юности (ч/с), ул. Горловская (ч/с), ул. Кубанская (ч/с), ул. Сивашская (ч/с), ул. Губенка (ч/с), ул. Дарьяльская (ч/с) до 15:00 16.12.18 г., ул. Грицевца, 28-а (п. №2, стояк) до 20:00 16.12.18 г.

Киевский район:

ул. Рудика, 1 (п. №1, стояк), ул. Гоголя, 5 (стояк), ул. Ак.Проскуры, 9-д (п. №3, стояк) до 20:00 17.12.18 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №5, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 87 (п. №8, стояк) до 20:00 17.12.18 г.

Новобаварский район:

ул. Свинаренка, 14 (п. №3, стояк), ул. Академика Богомольца, 5 (п. №3, стояк), ул. Дудинской (Нариманова), 6 (п. №1, спаренный стояк), ул. Селянская, 22 (п. №1, спаренный стояк), ул. Китаенка, 39 до 20:00 17.12.18 г.

Слободской район:

ул. Монюшка, 12-а (п. №2, стояк) до 20:00 17.12.18 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 67\2 (стояк) до 20:00 17.12.18 г.

Шевченковский район:

ул. Шекспира, 10 (п. №5, стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 40 (п. №4, стояк), пр. Науки (Ленина), 31-а (п. №3-4, подъезд), ул. Клочковская, 195-д (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 1-б (п. №1, стояк) ул. Армейская (ч/с) до 20:00 17.12.18 г.